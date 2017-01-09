استقبل الرئيس بشار الأسد صباح الأحد وفدا فرنسيا يضم عددا من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.

واطمأن الرئيس الأسد على سلامة الوفد الذي تعرض لإعتداء إرهابي قرب مطار حلب وأكد أن الشعب السوري يتعرض منذ بداية الحرب على سورية لاعتداءات مماثلة من قبل التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول إقليمية وغربية وأدت إلى وفاة عشرات آلاف السوريين وتدمير البنى التحتية في البلاد موضحا أن زيارتهم إلى سورية ومشاهداتهم خلال تحركاتهم وخاصة في حلب من شأنها أن تساعدهم في تكوين آراء واقعية حول جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري.

وفيما يتعلق بالسياسة الفرنسية إزاء سورية أكد الرئيس الأسد أن سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها للتنظيمات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط على شعوب منطقتنا بل على شعوب الدول الغربية وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد وخاصة الشعب الفرنسي.

من جانبهم أشار أعضاء الوفد إلى أن زياراتهم إلى سورية عموما وحلب خاصة في الوقت الحالي شكلت فرصة حقيقية لرؤية ما تعرض له الشعب السوري خلال هذه الحرب مضيفين: إن ما شاهدوه في زيارتهم يؤكد وجود تحسن كبير في الأوضاع على الأرض ما يثبت قدرة الشعب السوري وجيشه على استعادة الأمن والاستقرار والصمود في مواجهة الإرهاب.

وشدد الوفد على أن الرأي العام الغربي ولا سيما الفرنسي بات يدرك أن الصورة التي تصله عما يجري في المنطقة وسورية ليست واقعية وفيها الكثير من تشويه الحقائق معربين عن عزمهم العمل لمساعدة الرأي العام للوصول إلى صورة ما يجري على أرض الواقع دون تزييف.

إلى ذلك فجر إرهابيون صباح الأحد سيارة مفخخة عند مفرق قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ سانا أن إرهابياً انتحارياً فجر نفسه بسيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار عند مفرق قرية بيت جن قرب بلدة سعسع بالريف الغربي ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين والحاق أضرار مادية بالمكان.

وأفاد مراسل سانا بأن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الإرهابي بلغت 5 شهداء و15 جريحا إصابات بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحاً للزيادة مشيرا إلى أن التفجير الإرهابي خلف أضراراً مادية كبيرة بمنازل المواطنين والمحال التجارية ومسجد صلاح الدين في بلدة سعسع.

وكانت إحصائية سابقة أكدت استشهاد مواطنين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين إصابات بعضهم خطرة.

وذكر مصدر طبي في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة “أنه تم إسعاف 10 جرحى أصيبوا جراء التفجير الإرهابي بينهم طفلان و7 نساء”.

إلى ذلك أعلن تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية عبر بيان نشره على صفحته في تويتر مسؤوليته عن التفجير الإرهابي.

وأشار رئيس بلدية بلدة سعسع أسامة مال في تصريح لمراسل سانا إلى أن “هذا العمل الإرهابي الجبان الحاقد والمخطط له جاء ردا على ما أنجز من مصالحات محلية في المنطقة ولا سيما في بلدة سعسع” مؤكداً أن “أبناء البلدة سيبقون أوفياء للوطن ولن تثنيهم هذه الأعمال عن الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري”.

وفي تصريح مماثل لفت أمام وخطيب جامع صلاح الدين في بلدة سعسع أحمد دياب إلى أن هذا “الفعل الإرهابي البغيض ينم عن حقد دفين في صدور الإرهابيين وتعطشهم للدمار والقتل وسفك الدماء وتدمير المساجد” مؤكدا أن “سورية ستبقى شامخة ويعود إليها الأمن والأمان الذي كانت تنعم به بفضل دماء الشهداء الذين ارتقوا والجيش السوري”.

وتنتشر في بيت جن مجموعات إرهابية تكفيرية تحاصر المواطنين وتستهدف القرى والمزارع المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وتعمل على تهديد المواطنين في محاولة منها لعرقلة مسيرة المصالحات المتواصلة في ريف دمشق الغربي.

هذا ونجحت الاجهزة الاستخبارية السورية في احباط مخطط أعده الارهابيون لشن هجوم في غرب مدينة تدمر والاستيلاء على مرتفعات العواميد وذلك بعد رصد نشاطاتهم.

وقال مصدر ميداني، الأحد، ان عشرات الارهابيين من تنظيم داعش كانوا بصدد تنفيذ عمليات للاستيلاء على المناطق الشرقية للمحطة الرابعة غرب مدينة تدمر وتلال العواميد والباردة على امتداد مدينة القريتين.

واضاف، ان الكوادر الاستخبارية التابعة للمقاومة استطاعت رصد نشاطات الارهابيين بهذه العمليات في غرب تدمر ونجحت في تحديد اماكن انتشار الارهابيين وتزويد

ولفت الى ان الوحدات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع الارهابيين ماأسفر عن مقتل 34 واصابة ارهابيا من داعش.

واوضح ان سيارتين تحملان رشاشات دوشكا وقاذفات هاون ومدرعة قد تم تدميرها ومقتل من فيها ما أسفر عن احباط مخطط داعش للهجوم.

ونوه الى انه بالنظر الى الخسائر التي تكبدها التنظيم في الموصل واقتراب الجيش التركي والمجموعات الارهابية الاخرى من مدينة الباب فان داعش الارهابي يركز جهوده للاستيلاء على قاعدة تي 4 والاقتراب من بلدة القريتين لفتح طريق وسط سوريا يؤدي الى جميع المحافظات ورفع معنويات عناصر التنظيم الارهابي.