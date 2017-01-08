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عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمالي سوريا
للمزید
رقم الخبر: 184460
تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017
الوقت: 14:08
الاقسام: منوعات
حمامة السلام!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
حمامة
السلام
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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