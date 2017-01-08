ففي أحدث تصنيف ومع نهاية العام 2016 للعبة "الغولبال" جاء منتخب البرازيل للرجال البصيرين بالمركز الاول، وليتوانيا في المركز الثاني وجاءت ايران ثالثة.

فيما جاءت فرق (الصين – تركيا – السويد – فنلندا – كندا وجمهورية التشيك) بالمراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما في فئة السيدات فقد جاء منتخب البرازيل ايضاً بالمرتبة الاولى، وجاء بعده منتخبات (الصين – تركيا – امريكا – اليابان – روسيا – كندا واستراليا) بالمراكز من الثاني وحتى الثامن.