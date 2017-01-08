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رقم الخبر: 184457 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 14:04 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني بـ"الغولبال" للرجال في المرتبة الثالثة عالمياً

المنتخب الايراني بـ"الغولبال" للرجال في المرتبة الثالثة عالمياً

منتخب ايران للرجال بـ"الغولبال" في المركز الثالث دولياً بأحدث تصنيف للاتحاد الدولي باللعبة.

ففي أحدث تصنيف ومع نهاية العام 2016 للعبة "الغولبال" جاء منتخب البرازيل للرجال البصيرين بالمركز الاول، وليتوانيا في المركز الثاني وجاءت ايران ثالثة.

فيما جاءت فرق (الصين – تركيا – السويد – فنلندا – كندا وجمهورية التشيك) بالمراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما في فئة السيدات فقد جاء منتخب البرازيل ايضاً بالمرتبة الاولى، وجاء بعده منتخبات (الصين – تركيا – امريكا – اليابان – روسيا – كندا واستراليا) بالمراكز من الثاني وحتى الثامن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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