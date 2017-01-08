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رقم الخبر: 184455 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 14:02 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران لهوكي الصالات يتأهل لنهائي البطولة
بالدورة الرباعية في كرواتيا

منتخب ايران لهوكي الصالات يتأهل لنهائي البطولة

فاز منتخب ايران لهوكي الصالات في اليوم الثاني من الدورة الرباعية المقامة في كرواتيا على المنتخب المضيف للبطولة بخمسة اهداف لهدفين، وفاز في نفس اليوم على منتخب الاندية الكرواتية بنتيجة كبيرة (15 – 3)

وفاز المنتخب الايراني في اليوم الاول على منتخبي بيلاروسيا واسلوانيا، وبذلك حصل على 12 نقطة ليتأهل الى المباراة النهائية، وسيلعب المنتخب الايراني مباراة تشريفاتية امام منتخب سلوفاكيا.

والجدير ذكره ان المنتخب الايراني يستعد من خلال هذه الدورة الى الدورة السابعة لكأس أمم آسيا في الهوكي والتي ستستظيفها دولة قطر.

ويمثل منتخب ايران في هذه البطولة كل من(بهداد بيرانوند – محمد اثنا عشري – امير اروئي – حميد نورانيان – محسن بهلولي – ساسان حاتمي نجاد – سيد محمد قريشي – علي رضا جزاني – عباس اروئي – بهنام سعدي – وحيد فتحي وسجاد ممي زاده بالاضافة الى اسفنديار صفائي مدرباً للمنتخب).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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