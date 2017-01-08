وتعد مائدة برهاني اوّل لاعبة كرة طائرة ايرانية تحترف خارج البلاد وفي أوروبا.

يذكر أن اللاعبة ايمان جمالي تعتبر ايضا اوّل لاعبة "كرة يد" تحترف خارج ايران بعد التحاقها بفريق "فزبيرم" المجري عام 2012.

وان برهاني التي تلعب في نادي بانك سرمايه الايراني وشدت الرحال الى بلغاريا، هي من مواليد مدينة اصفهان 1988، وانها منذ عام 2006 وهو العام الذي بدأت به ممارسة هذه اللعبة فقد انتمت الى نادي سباهان اصفهان ضمن الدوري الايراني الممتاز، وبعد ذلك بسنة واحدة اصبحت عضوة في المنتخب الايراني النسوي بالكرة الطائرة.

وانها خلال مسيرتها الرياضية انتقلت الى عدة اندية منها (الجامعة الحرة – برسبوليس – كيتي بسند وأخيراً بانك سرمايه).