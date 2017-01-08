فيما وصلت صادرات النفط الإيراني إلي أوروبا في فترة العقوبات ضد إيران إلي درجة منخفضة جدا وهي حوالي 100 ألف برميل يوميا وإلي تركيا فقط، شهدت مع رفع العقوبات اتجاها تصاعديا حيث كسرت حاجز 710 ألاف برميل يوميا وإلى عدد من الدول الأوروبية.

وبلغ المعدل اليومي لتصدير النفط الإيراني إلى أوروبا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 إلى 710 ألف برميل إلى أوروبا الحصة الأكبر منها تعود إلى فرنسا واسبانيا واليونان وإيطاليا وبولندا ورومانيا وهولندا.

معروف أنه خلال العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد إيران قامت بعض الدول المنتجة للنفط بالاستحواذ على حصة ايران في الاسواق العالمية ومن بينها السعودية والعراق ونيجيريا وروسيا.

وبلغ حجم صادرات النفط الإيراني في شهر نوفمبر 2016 حوالي مليونين و 180 ألف برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية (غير رسمية).

ومن بين الشركات التي عملت في شراء النفط الإيراني في مرحلة ما بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) هي توتال الفرنسية وشل البريطانية - الهولندية وسبسا الإسبانية وساراس الإيطالية وهيلينيك اليونانية وايني الإيطالية ولوتوس البولندية.