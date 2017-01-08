واضاف رفيعي اليوم الاحد، ان ترسيخ العلاقات الاقتصادية يلعب دورا مهما في التطور الاقتصادي و إنعاشه في ايران وباكستان، معلنا ان ايران ترحب بتمتين التعاون التجاري والاقتصادي مع باكستان.

من جانبه اكد اتشكزي خلال اللقاء، ان ايران وباكستان تربطهما علاقات ودية باعتبارهما بلدين جارين وان التعاون بينهما سيسهم في الانعاش الاقتصادي للبلدين.

و اشار الى عقد التوأمة بين مينائي كوادر الباكستانية وجابهار الايرانية واضاف انهما يكملان بعضهما البعض في مسار التطور الاقتصادي الاقليمي.

يذكر ان ميناء كوادر الباكستاني يقع جنوب غرب ولاية بلوشستان ويبعد عن الحدود المشتركة مع ايران 80 كيلومترا.

وفيما اشار حاكم ولاية بلوشستان الى الممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان، اوضح ان النتائج الايجابية لهذا الممر ستعود بالنفع على المنطقة بأكملها حيث ستقضي على الانكماش الاقتصادي.

واوضح ان الممر سيمتد حتى آسيا الوسطى ليصل الى روسيا حيث ستنعم منطقة جنوب آسيا وآسيا الوسطى بفوائد هذا الممر وسيتحول الى مركز للانشطة الاقتصادية و التجارية.