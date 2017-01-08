  • الأحد ٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184452 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: اقتصاد  
القنصل العام الايراني في كويته: ايران عازمة على تعزيز العلاقات التجارية مع باكستان

القنصل العام الايراني في كويته: ايران عازمة على تعزيز العلاقات التجارية مع باكستان

اعلن القنصل العام الايراني في مدينة كويته بولاية بلوشستان الباكستانية محمد رفيعي خلال لقائه حاكم الولاية محمد خان اتشكزي، ان ايران عازمة على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان.

واضاف رفيعي اليوم الاحد، ان ترسيخ العلاقات الاقتصادية يلعب دورا مهما في التطور الاقتصادي و إنعاشه في ايران وباكستان، معلنا ان ايران ترحب بتمتين التعاون التجاري والاقتصادي مع باكستان.
من جانبه اكد اتشكزي خلال اللقاء، ان ايران وباكستان تربطهما علاقات ودية باعتبارهما بلدين جارين وان التعاون بينهما سيسهم في الانعاش الاقتصادي للبلدين.
و اشار الى عقد التوأمة بين مينائي كوادر الباكستانية وجابهار الايرانية واضاف انهما يكملان بعضهما البعض في مسار التطور الاقتصادي الاقليمي.
يذكر ان ميناء كوادر الباكستاني يقع جنوب غرب ولاية بلوشستان ويبعد عن الحدود المشتركة مع ايران 80 كيلومترا.
وفيما اشار حاكم ولاية بلوشستان الى الممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان، اوضح ان النتائج الايجابية لهذا الممر ستعود بالنفع على المنطقة بأكملها حيث ستقضي على الانكماش الاقتصادي.
واوضح ان الممر سيمتد حتى آسيا الوسطى ليصل الى روسيا حيث ستنعم منطقة جنوب آسيا وآسيا الوسطى بفوائد هذا الممر وسيتحول الى مركز للانشطة الاقتصادية و التجارية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1581 sec