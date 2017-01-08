ففي ايران تأسست مؤسسة لهذا الغرض واطلق عليها، 'مؤسسة الطاقة الحديثة في ايران (سانا) والتي تتولي شؤون متابعة وتنمية وبناء محطات الطاقة الحديثة.

ومن بين الطاقات التي تعكف المؤسسة علي استخدامها هي الطاقة الشمسية التي يمكن الحصول عليها في كل بقعة ومنطقة ايرانية، وحتي في مناطق شمال ايران رغم ان هذه المناطق غائمة في الغالب.

غير ان من بين المناطق المناسبة جدا لاستخدام الطاقة الشمسية في ايران هي محافظة كردستان، وذلك لانخفاض التلوث الذي يعيق وصول واستخدام اشعة الشمس بشكل كامل.

وبدأت مؤسسة (سانا) التابعة لوزارة الطاقة الايرانية في عام 2013 بعملية تثقيف وتوعية واسعة حول ايجابيات استخدام الطاقة الشمسية، وفي هذا الاطار قدمت مشروعا لوزارة الطاقة يتضمن قيام دوائر الكهرباء بتوزيع محطات طاقة شمسية صغيرة علي المساجد والمدارس، وان تتكفل الحكومة نفقات المشروع.

ولم تسثن محافظة كردستان من المشروع فقد تم تركيب هذه المحطات التي تولد بين 5 الي 10 كيلوواط من الكهرباء في 15 مدرسة في المحافظة، كما يمكن للمنازل والمحلات والمصانع تركيب هذه المحطات علي أن يدفعوا 50 بالمئة من تكاليفها.

وبعد سياسة التشجيع التي انتهجتها الحكومة في هذا الصدد فانها فتحت المجال للقطاع الخاص لينشط في هذا الخصوص علي أمل انتشار ثقافة استخدام الطاقات الحديثة بدلا من الاحفورية.