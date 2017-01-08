وتشير الارقام الي ان مجمع هرمزكان تصدر قائمة تصدير الصلب والحديد الي خارج البلاد ويأتي بعده مجمع خوزستان للصلب والحديد.

وخلال جرد تصدير منتجات شركات، مباركة في اصفهان، وخوزستان، واكسين وهرمزكان واشابة ايران، واذربيجان وخراسان، كانت الصدارة لهرمزكان.

ووفقا للخطة العشرينية 2025، فان صناعة الصلب ينبغي ان تبلغ 55 مليون طن في العام و15 مليون طن منها يتم تصديره، وتم التخطيط لتنتج البلاد 18 مليون طن من الصلب خلال هذا العام ومن المفترض ان يتم تصدير 6 اطنان منها.

وتحتل ايران المكانة الرابعة عشرة في العالم في انتاج الصلب والحديد والثانية في المنطقة بعد تركيا، كما ان دول مصر والسعودية وقطر والامارات تأتي بعد ايران في انتاج الصلب والحديد.