اعلن مساعد وزير الطاقة الايراني لشؤون الكهرباء والطاقة هوشنك فلاحتيان ان وفدا عراقيا سيزور ايران الاسبوع المقبل للتباحث حول استئناف تصدير الكهرباء الى العراق.

وقال فلاحتيان في تصريح لوكالة انباء فارس ان صادرات الكهرباء الايراني الى العراق مازالت متوقفة ومن هنا يتعين ابرام اتفاق جديد بين البلدين لاستئناف تصدير الكهرباء للعراق .

واشار الى ان الوفد الايراني الذي زار العراق الاسبوع الماضي اتفق بان يقوم وفد عراقي الاسبوع المقبل بزيارة ايران لابرام اتفاق جديد حول استئناف صادرات الكهرباء.

وتابع انه من الطبيعي ان تستانف صادرات الكهرباء الايراني للعراق العام الجاري اذا ما تم ابرام اتفاق جديد بين البلدين مؤكدا ضرورة الاتفاق حول طريقة تسديد الديون الى ايران .

واوضح ان ان حجم الديون المستحقة الى ايران المتعلقة بتصدير الكهرباء للعراق يزيد على مليار و200 مليون دولار.

وحول ما اذا كانت ايران سترفع سعر الكهرباء المصدر للعراق قال فلاحتيان ان سعر الكهرباء مرتبط نوعا ما بسعر النفط والغاز لان توليد الكهرباء يعتمد على النفط والغاز كوقود ومن هنا فان سعر الكهرباء المصدر للعراق لايتغير مالم يرتفع سعر النفط والغاز في السوق العالمية.

وحول ما اذا كانت ايران سترفع صادرات الكهرباء للعراق قال ان معدل صادرات الكهرباء للعراق يتراوح بين 700 و1500 ميغاواط وبما ان شبكة الكهرباء العامة في العراق ليست غير مؤهلة بالشكل المطلوب فمن المستبعد ان يزداد حجم الصادرات لهذا البلد.