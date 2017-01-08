وأوضح برورش في حديث لوكالة انباء فارس، بأن اقبال التمويل الاجنبي جيد على صفقات طائرات "ايرباص" و"بوينغ" و"ATR".

وبيّن برورش أن شركتي "بوينغ" و"ايرباص" اللتين أبرمت معهما شركة " ايران اير" عقدين منفصلين لشراء طائرات ركاب في عام 2016، بامكانهما استقطاب ممولين للصفقة، الا أن التمويل سيشمل عددا محدودا من الطائرات فضلا عن أنه سيكون لآجل 10 سنوات ومن الممكن أن سعر فائدة التمويل اكثر من بقية الممولين.

وحول آلية تأمين شركة "ايران اير" مبلغ 500 مليون دولار، الدفعة الاولى لشراء الطائرات الجديدة، بيّن برورش بان أحدى تلك الآليات تأمين الدفعة عبر طرح الصكوك في السوق المحلية وأن الشركة تعمل حاليا على اعداد الاجراءات الادارية لعملية الطرح، حيث يتطلب ذلك الضمانات البنكية اللازمة بالتعاون مع البورصة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية، قد وقعت اتفاقا نهائيا مع شركة ايرباص لصناعة الطائرات في ديسمبر/كانون الاول 2016، للحصول على 100 طائرة في صفقة تشمل 46 طائرة طراز A320 و 38 طائرة A330 و 16 طائرة من طراز -XWBA35.

وبالشهر ذاته وقعت ايران اير مع شركة "بوينغ" الاميركية اتفاقا رسميا لشراء 80 طائرة ركاب. وشملت الصفقة 50 طائرة من طراز 8-MAX-737 رفيعة البدن و30 طائرة من عائلة 777 مناصفة بين طائرة الجيل الحالي 300ER-777 وطائرة الجيل المقبل 777-9 وهي طائرة ذات محركين تسع 406 مقاعد من المقرر أن تدخل الخدمة في 2020.

كما أبرمت شركة "ايران اير" عقد شراء 20 طائرة من طراز ATR-72 من الشركة الايطالية شباط/ فبراير الماضي.