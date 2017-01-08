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رقم الخبر: 184447 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 13:52 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش يهزم موراي ويتوج ببطولة قطر المفتوحة

ديوكوفيتش يهزم موراي ويتوج ببطولة قطر المفتوحة

أوضح الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغبته في العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس للرجال عندما فاز على غريمه آندي موراي في لقاء مثير بنتيجة 6-3 و5-7 و6-4 لينال لقب بطولة قطر المفتوحة السبت.

وبدا اللاعب الصربي قريبا من أفضل مستوياته لكنه أهدر ثلاث فرص لحسم اللقاء قبل أن ينجو من انتفاضة موراي ويوقف سلسلة من 28 انتصارا متتاليا للمصنف الأول عالميا توج فيها بخمسة ألقاب.

وفي أول مواجهة بين العملاقين منذ فوز موراي بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال اصطدم اللاعب البريطاني بديوكوفيتش العائد لمستواه والذي فاز في المباراة 36 بينهما رغم معاناته من مشكلات في مضربه وتحذيره مرتين بواسطة الحكم.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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