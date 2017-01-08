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رقم الخبر: 184446 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 13:49 الاقسام: اقتصاد  
موافقات مبدأية لتأسيس 7 شركات طيران ايرانية جديدة

موافقات مبدأية لتأسيس 7 شركات طيران ايرانية جديدة

اعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن رئيس مؤسسة الطيران المدني الايرانية علي عابد زاده عن اصدار موافقات مبدأية لتأسيس 7 شركات طيران جديدة في البلاد.

وقال عابد زاده، في تصريح ورد على الموقع الاعلامي الوزارة اليوم الاحد، ان مؤسسة الطيران المدني الايرانية ادرجت على جدول اعمالها الارتقاء بالطاقات العملية في مطارات البلاد وزيادة عدد الرحلات الجوية.

واضاف، انه بالنظر الى التقدم الناجز على صعيد المفاوضات لشراء طائرات جديدة وبلوغها مرحلة عقد الاتفاق فان من المؤمل ان تلتزم الشركات الاجنبية بالصفقات والتعهدات المبرمة.

واشار الى اتفاقات شراء 200 طائرة ركاب جديدة من شركات ايرباص وبوينغ و ATR، لافتا الى انه سيتم اعداد خطط لزيادة الرحلات الجوية.

واعتبر ان شركات طيران جديدة تسعى لشراء طائرات وتجهيز البنى التحتية اللازمة الا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا.

واكد حاجة المطارات الدولية في ايران الى مشاريع التطوير والتنمية كمطارات الامام الخميني (رض) ومشهد وتبريز واصفهان، حيث تنجز حاليا مشاريع لتطويرها والارتقاء بطاقاتها.

 
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