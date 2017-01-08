دك ريال مدريد شباك ضيفه غرناطة بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين عصر السبت بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية العملاق المدريدي إيسكو "هدفين"، كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وكاسيميرو في الدقائق 12 و20 و27 و31 و58، ليحافظ الفريق على سجله خاليًا من الهزائم في 39 مباراة متتالية بكل البطولات تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

رفع الفريق الملكي رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بست نقاط عن برشلونة الذي يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فياريال بنفس الجولة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.

من جهة ثانية سجل المهاجم الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع آخر ليقود فريقه إشبيلية لدك شباك مضيفه ريال سوسييداد برباعية نظيفة مساء السبت على ملعب "أنويتا" ضمن الجولة الـ17 من عمر الليجا.

وأحرز الفريق الأندلسي هدفين في كل شوط كان بطلهم الأول وسام بن يدر الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 26 و29 و83، فيما تكفل اللاعب نفسه أيضا بصناعة الهدف الثالث لفريقه والذي سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 73.

بهذا الانتصار الكبير يخطف رجال الأرجنتيني سامباولي المركز الثاني مؤقتا من برشلونة (34 نقطة) الذي سيلعب أمام فياريال بعدما رفعوا رصيدهم إلى 36 نقطة، على بعد 4 نقاط من ريال مدريد المتبقي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وكانت نتائج باقي مباريات السبت كالتالي:

ايبار صفر – اتلتيكو مدريد 2

لاس بالماس 1 – خيخون صفر