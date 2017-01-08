تنظيم داعش يتبنى التفجير الذي استهدف الأحد سوقاً في بغداد وأوقع عدداً من الشهداء والجرحى. وكان داعش فجر الجسر الرابع في مدينة الموصل عند الضفة الشرقية لنهر دجلة في المدينة. القوات العراقية كانت قد حررت السبت أحياء الأطباء الأول والثاني والفرقان والرفاق والغفران شرق المدينة.

تبنى تنظيم داعش التفجير الذي استهدف سوقاً في بغداد وأوقع عدداً من الشهداء والجرحى الأحد.

وكان مراسل الميادين أفاد بوقوع انفجار الأحد في منطقة "جميلة" شرق العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد إنه بعد الشك في إحدى العجلات ﻻحظ أحد الجنود عجلة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة جميلة، وبعد إطلاق النار عليه من قبل الجندي فجر اإرهابي العجلة التي يقودها وهو بداخلها ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 15 آخرين بينهم الجندي وشرطي أخر كان قرب الحادث.

وقال مراسل الميادين إن القوات العراقية تتوغل في منطقة المزارع لتطهير المباني بين مستشفى السلام وحافة النهر شرق الموصل وفجر تنظيم داعش الجسر الرابع في مدينة الموصل الواقع عند الضفة الشرقية لنهر دجلة في المدينة.

هذا وتشتبك القوات العراقية مع داعش في حي دوميز فيما يتقدم جهاز مكافحة الارهاب تجاه التلة الأثري. وكان الجهاز قد حرر السبت أحياء الأطباء الأول والثاني، والفرقان والرفاق والغفران شرق الموصل.

وكانت القوات العراقية دخلت السبت قرية الصكرة أولى مناطق قضاء عنة في الأنبار، واقتربت من أحياء فلسطين ودوميز والمَزَارع بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بينها وداعش في أطراف دوميز والساهرون شرق الموصل.

ووجهّت القوة الجوية ضربة جوية أسفرت عن تدمير مستودع لأسلحة داعش في مدينة راوة شمال غرب الرمادي.

سياسياً، وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى أربيل في إقليم كردستان، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

ويجري يلدريم اليوم الأحد مباحثات مع رئيس الإقليم مسعود البارازني تتناول العلاقات بين تركيا والعراق.