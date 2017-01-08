وستقام مراسم ازاحة الستار عن 9 منتجات متفوقة للشركات القائمة في بستان العلم والتكنولوجيا بجامعة طهران في 6 شباط المقبل بالتزامن مع عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) بحضور حشد من الشخصيات الجامعية ومدراء المؤسسات العلمية والصناعية في البلاد وحشد من المستثمرين والمستشارين ومدراء الوحدات التقنية.

وفي هذه المراسم سيزاح الستار عن منتجات في قطاعات الطب وتكنولوجيا المعلومات والتي تم تصنيعها على يد هذه الشركات.

ومن بين 25 طلبا قدمت في هذا المضمار نالت 9 منها على الموافقة لحيازتها المواصفات اللازمة بعد التقويم التقني.











