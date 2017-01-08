  • الأحد ٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184443 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 12:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بستان العلم والتقنية بجامعة طهران يزيح الستارعن 9 منتجات متفوقة
بالتزامن مع أيام عشرة الفجر..

بستان العلم والتقنية بجامعة طهران يزيح الستارعن 9 منتجات متفوقة

يعتزم بستان العلم والتكنولوجيا في جامعة طهران ازاحة الستار عن 9 منتجات متفوقة للشركات المتواجدة فيه بالتزامن مع أيام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 1- 11 شباط/ فبراير).

وستقام مراسم ازاحة الستار عن 9 منتجات متفوقة للشركات القائمة في بستان العلم والتكنولوجيا بجامعة طهران في 6 شباط المقبل بالتزامن مع عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) بحضور حشد من الشخصيات الجامعية ومدراء المؤسسات العلمية والصناعية في البلاد وحشد من المستثمرين والمستشارين ومدراء الوحدات التقنية.
وفي هذه المراسم سيزاح الستار عن منتجات في قطاعات الطب وتكنولوجيا المعلومات والتي تم تصنيعها على يد هذه الشركات.
ومن بين 25 طلبا قدمت في هذا المضمار نالت 9 منها على الموافقة لحيازتها المواصفات اللازمة بعد التقويم التقني.





 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec