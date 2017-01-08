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رقم الخبر: 184440 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: عربيات  
تفجير سيارة مفخخة في بيت جن بالريف الغربي لدمشق

تفجير سيارة مفخخة في بيت جن بالريف الغربي لدمشق

أكد مراسلنا أن المجموعات الإرهابية فجرت سيارة مفخخة قرب مفرق قرية بيت جن قرب بلدة سعسع بالريف الغربي لدمشق، ما تسبب بوقوع إصابات بين المواطنين.

وقالت مصادر مقربة من الجيش السوري إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الأحد لدى وصولها لحاجز القوات الحكومية على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة سبعة آخرين».

وتسيطر المجموعات الإرهابية المسلحة على بلدة بيت جن والمناطق المحيطة لها، وتقدمت قوات الجيش السوري باتجاه منطقة بيت جن بعد سيطرتها على منطقة خان الشيح بداية الشهر الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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