والحصيلة مرشحة للارتفاع في نهاية الأسبوع، إذ يتوقع أن تبقى درجات الحرارة دون عشرين درجة تحت الصفر.

وفي إيطاليا أدت موجة البرد التي تشهدها البلاد منذ الجمعة إلى وفاة سبعة أشخاص بينهم بولنديان، وخمسة من المشردين.

وفي التشيك توفي ثلاثة أشخاص -بينهم مشردان- بردا الجمعة والسبت في براغ، حيث تدنت درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر.

وتراجعت درجات الحرارة في روسيا إلى 24 درجة تحت الصفر في سان بطرسبرغ (شمال غرب)، حيث عثرت الشرطة على جثة رجل توفي جراء البرد في وقت متأخر من الجمعة.

وفي بلغاريا عثر قرويون الجمعة على جثتي مهاجرين عراقيين توفيا من شدة البرد في غابة بجبل ستراندجا (جنوب شرق) قرب الحدود مع تركيا.

وفي فرنسا تدنت درجات الحرارة ليلا في المنطقة الباريسية، وتراوحت بين 3 و11 درجة مئوية تحت الصفر.

وتحول الطقس في ألمانيا إلى طقس مشابه لنظيره السائد بالمنطقة القطبية الشمالية، حيث سجلت في إحدى مناطق ولاية سكسونيا درجة حرارة اقتربت من ثلاثين درجة تحت الصفر، في حين شهدت سويسراليلة شديدة البرودة وبلغت درجات الحرارة في دافوس 199 درجة مئوية تحت الصفر، وفي برن (وسط) 15.5 درجة مئوية تحت الصفر.

وأصابت موجة البرد أيضا منذ الجمعة دول البلقان مع درجات وصلت إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر، خصوصا في مناطق جبلية بالبوسنة وجنوب صربيا وشرقها.

ويعود سبب موجة البرد هذه التي يتوقع أن تستمر اليوم الأحد إلى كتل هوائية قطبية هبت من إسكندنافيا على أوروبا الوسطى.

وفي تركيا أجبرت عاصفة ثلجية ضربت مدينة إسطنبول السلطات على إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل الرئيسيين للشحن وإلغاء رحلات الطيران السبت ووقف جميع الرحلات الداخلية اليوم الأحد، فيما تسببت العاصفة في مخاطر بالقيادة على الطرق.

وألغت الخطوط الجوية التركية مئات الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الرئيسي في إسطنبول، بينما جرى تحويل العشرات من الطائرات إلى مطارات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي بدأ منذ مساء الجمعة.





