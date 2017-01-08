اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، السعودية بأنها مسؤولة عن الجرائم الدموية المرتكبة ضد شعوب سوريا والعراق واليمن وقد خانت قضايا المسلمين لاسيما العرب والقضية الفلسطينية بمواكبتها وتحالفها مع الكيان الصهيوني.

وقال قاسمي، في تصريح ادلى به يوم السبت ردا على تصريحات وزير الدفاع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان من بين اللاعبين الذين ينبغي لهم اصلاح سلوكهم من اجل استتباب السلام والاستقرار في العالم هي السعودية التي نشرت الفوضى في المنطقة بتقديمها الدعم للجماعات الارهابية التكفيرية بانتظام.

واكد قاسمي ان الارهاب التكفيري تمتد جذوره في الفكر الوهابي دون ادنى شك واضاف، ان السعودية مسؤولة من جانب عن الجرائم الدموية المرتبكة ضد الشعوب العربية في سوريا والعراق واليمن، وهي من جانب اخر ارتكبت الخيانة بحق المسلمين خاصة العالم العربي والقضية الفلسطينية لمواكبتها وتحالفها مع الكيان الصهيوني.

ونوه الى ان تقارير اجهزة الاستخبارات الغربية قد اكدت مرارا بان هنالك علاقات وثيقة وممنهجة بين المؤسسات السعودية الرسمية والمتطرفين التكفيريين في جميع ارجاء العالم ويبدو ان تصريحات وزير الدفاع السعودي تشكل نوعا من التنصل من المسؤولية وتوجيه الاتهام للاخرين حيال هذه التسريبات الاستخبارية حيث لاحظ الجميع تقريرا استخباريا موثقا نشر خلال الايام الاخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه من الافضل للساسة السعوديين، بدلا عن محاولات الاسقاط هذه التي لا طائل من ورائها، المبادرة الى اصلاح سلوكهم والتفكير بتداعيات سياساتهم وتصرفاتهم المدمرة.