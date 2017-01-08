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|رقم الخبر: 184435
|تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017
|الوقت: 11:57
|الاقسام: محليات
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بمناسبة انتفاضة الـ9 من يناير لابناء قم المقدسة
قائد الثورة الإسلامية يستقبل الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة
استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاحد الآلاف من ابناء مدينة قم المقدسة بمناسبة انتفاضة التاسع من كانون الثاني يناير عام 1978.
وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله السيد علي الخامنئي بأن الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة التقوا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة انتفاضة التاسع من كانون الثاني/ يناير وعلى اعتاب الذكرى السنوية لوفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم عليهما السلام.
وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقاً..
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