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رقم الخبر: 184435 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 11:57 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية يستقبل الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة
بمناسبة انتفاضة الـ9 من يناير لابناء قم المقدسة

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاحد الآلاف من ابناء مدينة قم المقدسة بمناسبة انتفاضة التاسع من كانون الثاني يناير عام 1978.

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله السيد علي الخامنئي بأن الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة التقوا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة انتفاضة التاسع من كانون الثاني/ يناير وعلى اعتاب الذكرى السنوية لوفاة السيدة  فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم عليهما السلام.

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقاً..


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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