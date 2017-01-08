بمناسبة انتفاضة الـ9 من يناير لابناء قم المقدسة قائد الثورة الإسلامية يستقبل الآلاف من أبناء مدينة قم المقدسة استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاحد الآلاف من ابناء مدينة قم المقدسة بمناسبة انتفاضة التاسع من كانون الثاني يناير عام 1978.