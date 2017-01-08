أفاد المدير العام لدائرة الزيارة والحج في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) أن خمسة زوار ايرانيين توفوا اثر الحريق الذي شب مساء أمس السبت في أحد فنادق مدينة كربلاء المقدسة.

واشار جواد شاد: الي أن الحريق اندلع في فندق 'قصر المولي' في الساعة السابعة وثلاثون دقيقة مساء أمس بالتوقيت المحلي.

كما اشار الي أن المتوفين الخمسة من محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، واصيب شخصان بحروق شديدة اثر الحادث، ولفت الى أن 108 زائرين ايرانيين يقيمون في الفندق المذكور، الا أنهم لم يكونوا موجودين فيه حين اندلاع الحريق.

