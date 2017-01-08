كشف مصدر عسكري كوري جنوبي عن أن سيئول وواشنطن تعتزمان تشكيل قوات خاصة مشتركة توكل إليها مهمة تصفية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حال اندلاع الحرب بين الكوريتين.

وذكرت وكالة "يونهاب" التي أوردت هذا النبأ، أن القوات المشار إليها سوف تضم ما بين ألف وألفي فرد وسوف تتشكل في غضون العام الجاري على أن تتولى قيادتها كوريا الجنوبية، لتستهدف أقطاب القيادة العسكرية والسياسية في كوريا الشمالية.

يشار إلى أن واشنطن وسيئول قد كثفتا في الآونة الأخيرة من مناوراتهما المشتركة، حيث تتدرب قواتهما وفقا لسيناريوهات تحاكي اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.