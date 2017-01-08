  • الأحد ٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184431 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 11:49 الاقسام: دوليات  
واشنطن وسيئول تحضران لتصفية كيم جونغ أون

واشنطن وسيئول تحضران لتصفية كيم جونغ أون

كشف مصدر عسكري كوري جنوبي عن أن سيئول وواشنطن تعتزمان تشكيل قوات خاصة مشتركة توكل إليها مهمة تصفية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حال اندلاع الحرب بين الكوريتين.

وذكرت وكالة "يونهاب" التي أوردت هذا النبأ، أن القوات المشار إليها سوف تضم ما بين ألف وألفي فرد وسوف تتشكل في غضون العام الجاري على أن تتولى قيادتها كوريا الجنوبية، لتستهدف أقطاب القيادة العسكرية والسياسية في كوريا الشمالية.

يشار إلى أن واشنطن وسيئول قد كثفتا في الآونة الأخيرة من مناوراتهما المشتركة، حيث تتدرب قواتهما وفقا لسيناريوهات تحاكي اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: يونهاب
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2214 sec