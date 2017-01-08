وأكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية في نص قرار التعيين، ضرورة تنويع الاسواق التصديرية ومشتري النفط الخام والمشتقات النفطية، والتسويق الدولي عبر الاساليب العصرية والذكية فضلا عن الافادة المطلوبة من بورصة الطاقة.

وشغل سعيد خوشرو عدة مناصب في قسم الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية على مدى 10 سنوات ومنها، مساعد تسويق المشتقات النفطية، ومسؤول المشتقات ومكثفات الغاز في مكتب الشؤون الدولية في الصين اضافة الى ترؤسه لوحدة المبيعات الداخلية للمكثفات الغازية ووحدة متابعة اسعار المشتقات.

يشار الى أن التعيين الجديد، جاء اثر تقاعد مدير الشؤون الدولية السابق محسن قمصري.