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|رقم الخبر: 184428
|تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017
|الوقت: 10:50
|الاقسام: عربيات
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6 شهداء بهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد + صور
افاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاحد، بان تفجيرا لم تعرف طبيعته وقع في منطقة جميلة شرقي بغداد.
وأكدت قيادة عمليات بغداد أن تفجير منطقة جميلة نجم عن سيارة مفخخة.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "طبيعة تفجير الذي استهدف اليوم، منطقة جميلة شرقي بغداد، نجم عن سيارة مفخخة".
وأضاف معن أن "التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة".
وأعلنت قيادة عمليات بغداد ، الأحد، عن استشهاد ستة عراقيين جراء عملية انتحارية في منطقة "جميلة" شرقي بغداد.
وأكدت قيادة عمليات بغداد أن تفجير منطقة جميلة نجم عن سيارة مفخخة.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "طبيعة تفجير الذي استهدف اليوم، منطقة جميلة شرقي بغداد، نجم عن سيارة مفخخة".
وأضاف معن أن "التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة".
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