6 شهداء بهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد+ صور الأحد 8 يناير 2017 - 06:09 بتوقيت غرينتش أعلنت قيادة عمليات بغداد ، الأحد، عن استشهاد ستة عراقيين جراء عملية انتحارية في منطقة "جميلة" شرقي بغداد. العالم ـ العراق وأكدت قيادة عمليات بغداد أن تفجير منطقة جميلة نجم عن سيارة مفخخة. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "طبيعة تفجير الذي استهدف اليوم، منطقة جميلة شرقي بغداد، نجم عن سيارة مفخخة". وأضاف معن أن "التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة".

