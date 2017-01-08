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رقم الخبر: 184428 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 10:50 الاقسام: عربيات  
6 شهداء بهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد + صور

6 شهداء بهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد + صور

افاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاحد، بان تفجيرا لم تعرف طبيعته وقع في منطقة جميلة شرقي بغداد.
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6 شهداء بهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد+ صور

الأحد 8 يناير 2017 - 06:09 بتوقيت غرينتش
إنفجار سيارة مفخخة في منطقة جميلة شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد ، الأحد، عن استشهاد ستة عراقيين جراء عملية انتحارية في منطقة "جميلة" شرقي بغداد.

العالم ـ العراق

وأكدت قيادة عمليات بغداد أن تفجير منطقة جميلة نجم عن سيارة مفخخة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "طبيعة تفجير الذي استهدف اليوم، منطقة جميلة شرقي بغداد، نجم عن سيارة مفخخة".

وأضاف معن أن "التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة".

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وأعلنت قيادة عمليات بغداد ، الأحد، عن استشهاد ستة عراقيين جراء عملية انتحارية في منطقة "جميلة" شرقي بغداد.
وأكدت قيادة عمليات بغداد أن تفجير منطقة جميلة نجم عن سيارة مفخخة.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن "طبيعة تفجير الذي استهدف اليوم، منطقة جميلة شرقي بغداد، نجم عن سيارة مفخخة".
وأضاف معن أن "التفجير أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والمنازل القريبة".

 

هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
هجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغدادهجوم انتحاري في منطقة جميلة شرقي بغداد
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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