قال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله في تصريح بعد تقدم قوات جهاز "مكافحة الإرهاب" وتحرير أحياء الفرقان "البعث سابقا" والأطباء الأولى والأطباء الثانية والتقدم باتجاه الجسر الرابع والسيطرة على التقاطع المؤدي إليه عصر أمس السبت فجر داعش الجسر.

وأضاف يارالله أن ذلك جاء بعد "تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتجاه الجسر حيث تمت السيطرة على التقاطع المؤدي اليه تمام الساعة الرابعة والنصف عصر أمس السبت".

واستعادت القوات العراقية حتى الآن نحو 70 بالمئة من شرق مدينة الموصل لكنها لم تعبر نهر دجلة الذي يقسمها، حتى الآن لمواجهة التنظيم الارهابي الذي لا يزال يبسط السيطرة على الجانب الغربي من المدينة.