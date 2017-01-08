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رقم الخبر: 184421 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 09:40 الاقسام: عربيات  
دمشق تقر برنامجاً لإعادة الخدمات إلى حلب

دمشق تقر برنامجاً لإعادة الخدمات إلى حلب

أقرت الحكومة السورية السبت 7 يناير/كانون الثاني برنامج عمل لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية والأمن لمدينة حلب.

وأصبحت حلب نقطة محورية في الحرب بعد انقسامها لشطرين غربي خاضع لسيطرة الحكومة وشرقي خاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة منذ بدايات الصراع السوري المستمر منذ ما يقرب من ست سنوات.

وتسببت الحرب الطويلة في تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات خاصة في الشطر الشرقي قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة على آخر جيب من مسلحي المعارضة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن مجلس الوزراء السوري أن لديه خطة لتأمين إمدادات الكهرباء والماء والوقود وتقييم المباني التي تحتاج إلى ترميم وفتح الطرقات حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتضمن برنامج العمل بما يخص النفط والطاقة زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة ومحطتي وقود لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للسكان وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة وبالتوازي إقامة خط بديل.

كما أقر مجلس الوزراء خطة طوارئ تقدمت بها وزارة التعليم لصيانة وتأهيل 50 مدرسة في الشطر الشرقي خلال ستة أشهر. وتريد الحكومة تأهيل مئة مدرسة بحلول العام الدراسي القادم.

ويشمل برنامج العمل أيضا إعادة تأهيل خمسة مراكز صحية ومستشفيين إضافة إلى صيانة مطار حلب الدولي وإصلاح 18 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.

وتضمن برنامج العمل تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تم إبرام عقود مع الشركات الإنشائية العامة لإزالة الأنقاض بهدف إعادة تأمين انسيابية الحركة في جميع الشوارع، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب بعد الدمار الذي تعرضت له نتيجة الإرهاب بحيث يتضمن البعد التنموي.

 
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