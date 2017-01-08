شدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على ضرورة إقامة علاقات جدية مع روسيا، قائلا "الناس الحمقى فقط، يظنون أن بناء علاقات مع روسيا أمر سيء".

في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم السبت، حيث لفت إلى "إمكانية عمل الدولتين معا لحل الكثير من المشاكل حول العالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن دول العالم لديها ما يكفيها من المشاكل، مشيرا أن روسيا ستحترم بلاده بشكل أكثر، حينما يتولى منصب الرئاسة (المقرر في 20 يناير/كانون ثاني الجاري).

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أوامره بالبدء بحملة القرصنة بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية .

وقال تقرير للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، تم الكشف عنه أمس، "تقييمنا هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بحملة نفوذ (لصالح ترمب) عام 2016، موجهة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأكد التقرير أن الروس حاولوا "تقويض إيمان المواطنين بالعملية الأمريكية الديمقراطية، وتشويه سمعة الوزيرة (هيلاري) كلينتون، وإيذاء حظوظها الانتخابية والرئاسية".

وخلص التقرير إلى أن "بوتين والحكومة الروسية، أظهراً تفضيلاً واضحاً للرئيس المنتخب ترمب".