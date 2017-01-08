وهذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها كيروش استقالته من تدريب المنتخب الوطني الايراني منذ توليه المهمة قبل 6 اعوام، حيث دخل عدة مرات في مشاحنات كلامية مع بعض مدربي فرق الدوري الايراني او مسؤولين في الاتحاد الكروي.

وكان المنتخب الوطني قد دخل خلال الاسبوع الفائت معسكرا تدريبيا في الامارات خلال الفترة الفاصلة بين مرحلتي الدوري الايراني، والتي تستعد فيها الفرق لخوض المرحلة الثانية، ما حدا بمدرب فريق برسبوليس برانكو ايفانكوفيتش للتصريح بانه يحمّل المدرب كيروش والاتحاد الكروي المسؤولية في حال فشل برسبوليس في تحقيق النتائج المرجوة في المباريات المقبلة علما بانه تصدر الدوري في نهاية مرحلته الاولي.

وراي ايفانكوفيتش بان كيروش لم ياخذ مصالح فرق الدوري بنظر الاعتبار حينما اقام معسكره التدريبي هذا للمنتخب والذي لم يكن ضروريا حسب اعتقاده، وهنا كان رد فعل كيروش غريبا وغير متوقع اذ طلب من لاعبي برسبوليس الدوليين وهم 7 مغادرة المعسكر والعودة الي ايران، وهو التصرف الذي خلق حالة من الامتعاظ لدي مسؤولي النادي واللاعبين وردود فعل شديدة من الكثير من المعنيين في الوسط الرياضي.

وحين عودة المنتخب من معسكره التدريبي في الامارات يوم امس السبت، قدم كيروش استقالته الي رئيس الاتحاد مهدي تاج.

وقال كيروش في تغريدة له في صحفته علي الفيسبوك انه اجتمع الي رئيس الاتحاد الايراني بكرة القدم مهدي تاج لخمس ساعات قدم في نهايته استقالته من تدريب المنتخب، لعدم توفر الظروف اللازمة لتنفيذ خطط اعداد المنتخب، حسبما ذكر.

ورغم ان الاتحاد الايراني التزم الصمت لغاية الان ازاء هذه الاستقالة الا ان التسريبات تشير الي معارضة مسؤولي الاتحاد لذلك.

يذكر ان ايران تتصدر المجموعة الاولي للتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كاس العالم برصيد 11 نقطة تليها كوريا الجنوبية (10) واوزبكستان (9) وسوريا (5) وقطر (4) والصين (2).

وفي المرحلة الاولي فازت ايران علي قطر 2-0 واوزبكستان 1-0 وكوريا الجنوبية 1-0 وتعادلت مع الصين وسوريا بنتيجة مماثلة 0-0 ، حيث سجلت 4 اهداف ولم يتلق مرماها اي هدف.

وفي اولي مباريات المرحلة الثانية ستلتقي ايران مع قطر في الدوحة يوم 23 اذار/مارس ومن ثم مع الصين في طهران يوم 28 منه.