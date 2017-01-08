وأعلن فلاح، في تصريح له، عن عقد المؤتمر الدولي التاسع المؤتمر الدولي التاسع لسوق رأس المال الإسلامي في شهر ابريل نيسان المقبل مشيرا الى أن معرض البورصة والمصرف والتامين يستأنف أعماله بالتزامن مع المؤتمر في 18 ابريل نيسان المقبل .

واعتبر فلاح هذا الحدث على أنه عملية تنفيذية لأكبر حدث مالي في الشرق الأوسط . وقال: ان منظمة البورصة والأوراق المالية تبحث عن مشاركة كبيرة للناس وتفاعلهم في هذا الحدث مضيفا أنه سيتم اطلاق برامج من أجل مشاركة الشركات الأجنبية وإقامة ورش العمل، وبدء تشغيل الأحداث، وإزاحة الستار عن نظام جديد للتعليم والخبرة العامة، وتكريم رواد سوق العاصمة، وعقد ورش للعمل والثقافة، وتعزيز سباق الأسهم وتنفيذ المؤسسات المالية النشطة والشفافة والقطاعات المرئية والفنون المرتبطة إلى أسواق رأس المال، ودعم صناديق الخيرية، والاقتراع وتقديم المعزز للمنتجات .