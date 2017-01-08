وخلال اجتماعه بالتجار واعضاء غرفة التجارة فی محافظة سیستان وبلوجستان مساء السبت، اكد ضرابي بأنه على هذه الغرفة بذل اهتمام خاص لتدشین هذا الخط الملاحی لنقل السلع وقال، ان خط الملاحة البحریة لنقل الركاب قائم في الوقت الحاضر بین مینائي جابهار ومسقط.

واكد بانه على غرفة التجارة فی محافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق) التعریف بامكانیات وطاقات المحافظة واضاف، وقال، انه فی ضوء الرغبة الكبیرة لدى التجار العمانیین لتوظیف الاستثمارات في قطاع المناجم في محافظة سیستان وبلوجستان فانه علي غرفة التجارة فی المحافظة توفیر الظروف اللازمة لحضورهم.

وتابع قائلا، ان محافظة سیستان وبلوجستان بامتلاكها مینائین مهمین یمكنها ان تؤدی دورا ممتازا فی مجال الصادرات الي سلطنة عمان.

بدورها قالت مدیرة مكتب استقطاب ودعم الاستثمارات في محافظة سیستان وبلوجستان ماندانا زنكنة، بان المحافظة تضم اكثر من ملیار طن من المواد المنجمیة وهو الامر الذي بإمكانه ان یكون مؤثرا كثیرا في التجارة بین ایران وعمان.

واوضحت بان المحافظة تمتلك امكانیة كبیرة لزراعة محاصیل المناطق الحارة مما یؤهلها للاستفادة من هذه الطاقات للتصدیر الى عمان.