افاد تقرير لوزارة النفط الايرانية ان سعر النفط الخام الايراني بلغ خلال الاسبوع الاخيرمن العام 2016 ، 53 دولارا و31 سنتا للبرميل الواحد؛ ما يشير الي تحقيق زيادة بنسبة دولار و15سنتا.

وافادت 'الادارة العامة لشؤون اوبك والعلاقات مع مجمعات الطاقة' بوزارة النفط الايرانية، ان معدل مبيعات الخام الايراني الخفيف خلال العام 2016 بلغ 41 دولارا للبرميل الواحد.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ سعر الخام الثقيل خلال الفترة نفسها 52 دولارا و84 سنتا؛ اي ما يشير الي ارتفاع بنسبة دولار و18 سنتا لكل برميل؛ فيما بلغ معدل مبيعات النفط الخام الايراني الثقيل خلال العام 2016 ، 39 دولارا و19 سنتا للبرميل.