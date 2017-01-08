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رقم الخبر: 184415 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 09:12 الاقسام: اقتصاد  
تدشين ثاني أكبر وحدة لانتاج نحاس الكاثود في ايران قريبا

تدشين ثاني أكبر وحدة لانتاج نحاس الكاثود في ايران قريبا

قال مساعد محافظ قزوين لشوون تنسيق الشؤون الاقتصادية والموارد الانسانية منوجهر حبيبي ان ثاني اكبر وحدة لانتاج نحاس الكاثود في ايران سيتم تدشينها في منطقة طارم السفلي بمحافظة قزوين قريبا.

ونوّه حبيبي في تصريح له مساء السبت، الى النتائج الايجابية لافتتاح هذه الوحدة المنجمية، بما فيها توفير فرص عمل مباشرة لـ 450 شخصا، وغير مباشرة لـ ألف و500 شخص في محافظة قزوين.
وحول تاريخ تدشين الوحدة الانتاجية، توقع المسؤول الايراني ان يتم ذلك في شهر شباط / فبراير القادم وبالتزامن مع الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

 
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