|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 184415
|تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017
|الوقت: 09:12
|الاقسام: اقتصاد
|
تدشين ثاني أكبر وحدة لانتاج نحاس الكاثود في ايران قريبا
قال مساعد محافظ قزوين لشوون تنسيق الشؤون الاقتصادية والموارد الانسانية منوجهر حبيبي ان ثاني اكبر وحدة لانتاج نحاس الكاثود في ايران سيتم تدشينها في منطقة طارم السفلي بمحافظة قزوين قريبا.
ونوّه حبيبي في تصريح له مساء السبت، الى النتائج الايجابية لافتتاح هذه الوحدة المنجمية، بما فيها توفير فرص عمل مباشرة لـ 450 شخصا، وغير مباشرة لـ ألف و500 شخص في محافظة قزوين.
وحول تاريخ تدشين الوحدة الانتاجية، توقع المسؤول الايراني ان يتم ذلك في شهر شباط / فبراير القادم وبالتزامن مع الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر