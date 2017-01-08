ونوّه حبيبي في تصريح له مساء السبت، الى النتائج الايجابية لافتتاح هذه الوحدة المنجمية، بما فيها توفير فرص عمل مباشرة لـ 450 شخصا، وغير مباشرة لـ ألف و500 شخص في محافظة قزوين.

وحول تاريخ تدشين الوحدة الانتاجية، توقع المسؤول الايراني ان يتم ذلك في شهر شباط / فبراير القادم وبالتزامن مع الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.