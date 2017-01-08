وقال داداشی فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' السبت ان سكك الحدید فی استارا یشكل جزءا من المشروع المهم للربط السككی بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة اذربیجان (استارا الایرانیة- استارا الاذربیجانیة) وهو الان قید التنفیذ.

واضاف، ان وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ورئیس الجانب الایرانی فی اللجنة الاقتصادیة المشتركة بین ایران وجمهوریة اذربیجان قد اعلن خلال اجتماعه الاخیر مع كتلة نواب محافظة جیلان فی مجلس الشوري الاسلامی بان المرحلة الاولي ستكتمل خلال احتفالات عشرة الفجر ذكري انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران (1-11 شباط/فبرایر)، والمرحلة الثانیة حتي نهایة العام (الایرانی) الجاری (ینتهی فی 20 اذار/مارس).

واشار الي ان المرحلة الثانیة او المرحلة التكمیلیة تتضمن انشاء رصیف لسكك الحدید فی استارا.

وتابع قائلا، ان الرئیسین الایرانی والاذربیجانی یؤكدان علي اهمیة المشروع وفی ضوء اجراءات البنیة التحتیة التی تقوم بها شركة سكك الحدید الایرانیة فی هذا السیاق سنشهد حتي نهایة العام (الایرانی) الجاری تدشین مشروع سكك الحدید 'استارا – استارا'.

یذكر ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة اذربیجان اتفقتا علي تنفیذ مشروع الربط السككی بینهما من اجل تنمیة التعاون الاقتصادی، وفی هذا السیاق قامت جمهوریة اذربیجان بمد خط سككی بطول 8.5 كم من مدینة استارا الاذربیجانیة الي الحدود فیما سیتم مد خط سككی بطول 2.5 كم من استارا الایرانیة الي الحدود مع انشاء الرصیف اللازم.

ومن المؤمل تدشین هذا الخط السككی الذی یعد البوابة الاقتصادیة لایران مع دول اتحاد اوراسیا حتي نهایة العام الایرانی الجاری.