اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان السيطرة على معدل التضخم وتوفير فرص العمل خلال العام الاخير يعد من الانجازات النادرة في تاريخ ايران.

واوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية في مراسم اختتام مهرجان (صنع في ايران) ، ان المستقبل الوظيفي وتوفير فرص العمل يعدان احد احتياجات جيل الشباب.

واشار جهانغيري الى ان الظروف الحالية مهيأة لانعاش الاقتصاد الوطني.

واكد ان تحقيق الامن والاستقرار يعد احد الواجبات الرئيسية للدولة ، وقال : نحن نعيش في منطقة مليئة بالاضطرابات والتوترات ، ومع ذلك استطعنا تحقيق الامن ، وعلى هذا الاساس فان الظروف مهيأة لتوظيف الاستثمارات في ايران.

واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية تهيئة الاجواء الثقافية احدى اولويات القطاع الاقتصادي، واكد على دور الشعب في الظروف الراهنة ، لافتا الى ان الحكومة اعدت برامج لتنمية البلاد.

واضاف : بالرغم من تدني اسعار النفط والقيود التي واجهتها البلاد، فان توفير فرص العمل والسيطرة على التضخم كان احد الانجازات النادرة في تاريخ ايران ، موضحا ان قضية ايجاد فرص العمل في البلاد لا يمكن حلها سوى بجذب الاستثمارات الخارجية ، حيث ان العديد من دول العالم ترغب في الاستفادة من السوق الايرانية الكبيرة.

ولفت جهانغيري الى كفاءة المهندسين الايرانيين في تشييد المنشآت الخاصة بالصناعات النفطية والغازية والمنصات المتطورة ومصافي التكرير.

واوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الاقتصاد المعرفي يعتمد على عقول الشباب، وقال: في الوقت الحاضر تنشط اكثر من 3 ألاف شركة معرفية تبلغ مبيعاتها 30 مليار تومان (الدولار يعادل 3400 تومان)، وعلى هذا الاساس يجب السعي كى يتحول استهلاك المنتجات الايرانية الى ثقافة عامة.