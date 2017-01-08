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رقم الخبر: 184412 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2017 الوقت: 09:10 الاقسام: اقتصاد  
"أروندان" الإيرانية تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يوميا

"أروندان" الإيرانية تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يوميا

أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) يوم السبت، إن شركة أروندان الإيرانية للنفط والغاز تأمل رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول أواخر مارس آذار.

وذكرت الوكالة أن سلطان كمالي المدير الإداري للشركة التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة قال إن الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 400 ألف برميل يوميا.
ونقلت الوكالة عن كمالي قوله "نأمل أن يصل الرقم إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام". ويشير الوزير إلى نهاية السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس آذار2017.
وحصلت إيران عضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على استثناء من عمليات الخفض التي وافقت عليها المنظمة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وقد تزيد إنتاجها بشكل محدود.

 
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