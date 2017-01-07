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رقم الخبر: 184411 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
9 قتلى و12 جريحاً في انقلاب حافلة جنوب الجزائر

9 قتلى و12 جريحاً في انقلاب حافلة جنوب الجزائر

تسبب انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الساعات الأولى من السبت بمقتل 9 أشخاص وجرح 12 آخرين في ولاية المسيلة (250 كيلومتراً جنوب الجزائر)، وفق القناة الثالثة للتلفزيون الحكومي.

ووقع الحادث، بحسب المصدر، في بلدية أولتان في الساعة الوحدة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي (00.50 بتوقيت غرينتش) عندما انقلبت حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة من بسكرة إلى الجزائر العاصمة.

يشار إلى أن القتلى هم خمس نساء وثلاثة رجال وطفل واحد، وقد نقل الجرحى إلى مستشفى بوسعادة في الولاية عينها.

وذكر المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن سنة 2016 شهدت وفاة 3718 شخصاً، بانخفاض 12% مقارنة بالسنة السابقة، فابتعدت الجزائر لأول مرة عن سقف الأربعة آلاف قتيل المسجل طوال سنوات عدة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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