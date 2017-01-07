أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل سبعة أشخاص وجرح أحد عشر آخرين في اشتباكات بين مجموعتين قبليتين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقال والي الولاية فضل المولى الهجا، في بيان "صباح الجمعة، وقع حادث بسبب سرقة حيث كان اصحاب الحيوانات المسروقة يتتبعون الاثر الذي اوصلهم الى احد المنازل، وعندما حاولوا الدخول رمى عليهم صاحب المنزل قنبلة يدوية فتسببت بجرح عدد منهم فردوا باطلاق النار مما تسبب بمقتل سبعة اشخاص وجرح احد عشر اخرين، حيث عادت الاحوال الى طبيعتها في المدينة".

وأفاد شهود في المدينة في اتصال مع فرانس برس بأن "المحال التجارية أغلقت أبوابها كما انتشرت سيارات نصبت عليها مدافع رشاشة في الطرقات".