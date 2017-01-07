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|رقم الخبر: 184409
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017
|الوقت: 19:48
|الاقسام: عربيات
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اتهام قوات الاتحاد الأفريقي بقتل مدنيين في جنوب الصومال
وجّهت رقية حسن نور النائبة في البرلمان المحلي لولاية جنوب غرب الصومال اتهاما بقتل مدنيين إلى قوات الاتحاد الأفريقي.
وقالت المسؤولة في حديث أدلت به للصحفيين إن قوات الاتحاد الأفريقي قتلت مراهقين شقيقين بضواحي مدينة براوة الساحلية في إقليم شبيلى السفلى.
وأضافت أن المراهقين اللذين قتلا على يد القوات الأفريقية هما: عبد الرحمن حسن (17 عاما) وعبده حسن (15 عاما).
وطلبت المسؤولة من السلطات الصومالية محاسبة قوات الاتحاد الأفريقي بالانتهاكات التي ترتكبها في حق أفراد الشعب الصومالي.
وسبق أن اتهمت قوات الاتحاد الأفريقي بارتكاب جرائم قتل في مناطق بالصومال، منها مدينة مركا عاصمة إقليم شبيلى السفلى جنوب البلاد.
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