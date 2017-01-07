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رقم الخبر: 184409 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: عربيات  
اتهام قوات الاتحاد الأفريقي بقتل مدنيين في جنوب الصومال

اتهام قوات الاتحاد الأفريقي بقتل مدنيين في جنوب الصومال

وجّهت رقية حسن نور النائبة في البرلمان المحلي لولاية جنوب غرب ‏الصومال اتهاما بقتل مدنيين إلى قوات الاتحاد الأفريقي.‏

وقالت المسؤولة في حديث أدلت به للصحفيين إن قوات الاتحاد الأفريقي قتلت ‏مراهقين شقيقين بضواحي مدينة براوة الساحلية في إقليم شبيلى السفلى.‏

وأضافت أن المراهقين اللذين قتلا على يد القوات الأفريقية هما: عبد الرحمن حسن ‏‏(17 عاما) وعبده حسن (15 عاما).‏

وطلبت المسؤولة من السلطات الصومالية محاسبة قوات الاتحاد الأفريقي ‏بالانتهاكات التي ترتكبها في حق أفراد الشعب الصومالي.‏

وسبق أن اتهمت قوات الاتحاد الأفريقي بارتكاب جرائم قتل في مناطق بالصومال، ‏منها مدينة مركا عاصمة إقليم شبيلى السفلى جنوب البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
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