وجّهت رقية حسن نور النائبة في البرلمان المحلي لولاية جنوب غرب ‏الصومال اتهاما بقتل مدنيين إلى قوات الاتحاد الأفريقي.‏

وقالت المسؤولة في حديث أدلت به للصحفيين إن قوات الاتحاد الأفريقي قتلت ‏مراهقين شقيقين بضواحي مدينة براوة الساحلية في إقليم شبيلى السفلى.‏

وأضافت أن المراهقين اللذين قتلا على يد القوات الأفريقية هما: عبد الرحمن حسن ‏‏(17 عاما) وعبده حسن (15 عاما).‏

وطلبت المسؤولة من السلطات الصومالية محاسبة قوات الاتحاد الأفريقي ‏بالانتهاكات التي ترتكبها في حق أفراد الشعب الصومالي.‏

وسبق أن اتهمت قوات الاتحاد الأفريقي بارتكاب جرائم قتل في مناطق بالصومال، ‏منها مدينة مركا عاصمة إقليم شبيلى السفلى جنوب البلاد.