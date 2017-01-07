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رقم الخبر: 184408 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: عربيات  
مصرع وإصابة العشرات حرقاً بإصطدام حافلة في المغرب

مصرع وإصابة العشرات حرقاً بإصطدام حافلة في المغرب

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم حرقًا، وجُرح ما يقارب 22 آخرين، بينهم شخص في حالة خطر، بسبب اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في الطريق السيار قرب مدينة أكادير، جنوب المغرب.

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح السبت، واندلعت النيران في الحافلة التي كانت تقلّ عددًا من الركاب، وفيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفى المدينة، نُقل الشخص المصاب بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة مراكش، عبر مروحية تابعة لوزارة الصحة، كما أكدت وكالة الأنباء المحلية المغربية.

وأظهر مقطع فيديو لراديو بلوس المحلي، النيران وهي تلتهم حافلة الركاب، وتربط الحافلة بين مدينتي تارودانت والرباط، وهي تقوم برحلاتها ليلا، وقد وقعت الحادثة تحديدا في منطقة امسكروض.

وانتقلت والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير لمعاينة الجرحى، كما فتح الدرك الملكي تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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