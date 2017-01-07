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رقم الخبر: 184407 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 19:36 الاقسام: عربيات  
اعتقال مسؤول تونسي كان يزود الإرهابيين بخطط الأمن

اعتقال مسؤول تونسي كان يزود الإرهابيين بخطط الأمن

اعتقلت الهيئات الأمنية التونسية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أحد العاملين في مؤسسة حكومية كان يبلغ الإرهابيين بعمليات مكافحة الإرهاب المخطط لها في البلاد.

وقال السكرتير الصحفي للحرس الوطني التونسي، خليفة الشيباني الجمعة “في كانون الأول/ديسمبر عام 2016، تمكنت قوات الأمن في تونس من وقف أنشطة 11 خلية إرهابية، فضلا عن توقيف واعتقال 62 شخصا يشتبه في تورطهم في نشاطات الإرهابيين”.

واشار إلى أن مسؤولا حكوميا كان بين المعتقلين، وأوضح أن هذا المسؤول زود الإرهابيين بمعلومات عن خطط مكافحة الإرهاب.

ورفض الشيباني ذكر اسم الموقوف أو منصبه أو حتى المؤسسة الحكومية التي يمثلها، مؤكدا أنه على علاقة بالأجهزة الأمنية وكان بإمكانه الإطلاع على معلومات من هذا النوع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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