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رقم الخبر: 184406 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: عربيات  
القبض على المتحدث باسم القاعدة في بنغازي

القبض على المتحدث باسم القاعدة في بنغازي

ألقى الجيش الوطني الليبي، القبض على المتحدث باسم تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي، حسبما أفاد مصدر عسكري، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري، إن المتحدث نزار جلال الطوير ألقي القبض عليه وهو يحاول الهرب غربا إلى مدينة إجدابيا.

وأضاف المسماري أن الطوير اعترف بمقتل المسؤول العسكري لـ"مجلس شورى ثوار بنغازي"، اسم فرع القاعدة في ليبيا، وسام بن حميد، منذ 28 يوما في غارة جوية.

والخميس شهدت عدة مناطق من بنغازي محاولة فرار إرهابيين ينتمون لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، تزامنا مع اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على معظم أنحاء المدينة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا-وكالات
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