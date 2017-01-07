قتل جندي أردني عقب تعرضه لإطلاق نار أثناء مرور مركبته على طريق آيل معان جنوب البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية الجمعة.

وتعرض الجندي لعدة عيارات نارية اثناء سيره بمركبته حيث كانت ترافقه والدته وشقيقته ولم تصبا بأي أذى.

وتأتي هذه الحادثة بعد مرور ثلاثة أسابيع على أحداث مدينة الكرك الارهابية والتي اودت بحياة 13 شخصا أغلبهم من رجال الأمن.