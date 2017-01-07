اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر السبت، قرى وبلدات غرب جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش وطاردت سيارة مواطن في السيلة الحارثية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية غرب جنين وشرع الجنود بتوقيف السيارات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي سياق منفصل استهدفت قوات الاحتلال، بنيران أسلحتها الرشاشة، صباح السبت، المواطنين ومنازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن تلك القوات المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل، فتحت النار عشوائياً صوب الموطنين ومنازلهم في بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة، الفلسطينيين ومنازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن تلك القوات المتمركزة فى مواقعها على الخط الفاصل، فتحت النار عشوائياً صوب الفلسطينيين ومنازلهم فى بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عشرات الصفحات والحسابات الفلسطينية وخاصة الداعمة لحركة حماس.

ووصفت حركة حماس الحملة بالأكبر من بين حملات الإغلاقات السابقة لإدارة فيسبوك، حيث شملت ما يزيد على 90 صفحة تابعة ومقربة من حركة حماس، إضافة إلى 30 حسابا شخصيا.

وقال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران إن حملة الإغلاقات التي شنها موقع فيسبوك بحق عشرات الصفحات والحسابات الفلسطينية، تماد كبير في توافق إدارة الموقع مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة معا.

وطالب بدران النشطاء الفلسطينيين والصفحات الإخبارية الفلسطينية على موقع فيسبوك، بالبحث بشكل جدي عن بدائل فاعلة عن الموقع، مبينا أن الموقع وصل في معاداته للشعب الفلسطيني ولقضاياه العادلة إلى مستويات متقدمة.

إلى ذلك أعلنت بعثة "إسرائيل" في الأمم المتحدة أن تل أبيب ستخفض 6 ملايين دولار من تمويلها لهيئات أممية في 2017 احتجاجا على قرار أصدره مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت البعثة الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني إن التمويل سيخفض لهيئات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها "معادية لإسرائيل" ومن بينها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإدارة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية.

وأضافت البعثة أنها ستمضي قدما في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال داني دانون سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة في بيان "من غير المنطقي بالنسبة أن نمول هيئات تعمل ضدنا في الأمم المتحدة، على الأمم المتحدة إنهاء الواقع السخيف الذي تدعم فيه هيئات هدفها الوحيد هو نشر التحريض والدعاية المناهضة لإسرائيل".

هذا وكان مجلس النواب الأميركي قد تبنى في وقت سابق من الجمعة بيانا دان فيه قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف الاستيطان الإسرائيلي.

يذكر أن مجلس الأمن تبنى يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا أيده 14 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.