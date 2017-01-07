نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، السبت، عدة عمليات نوعية في نجران وعسير وجيزان، أدت لمقتل وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بينهم قيادات ميدانية.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود في موقع النشمة بمنطقة عسير، مشيرا إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها.

وفي عسير أيضا، أشار المصدر، إلى أن جندياً سعودياً لقي مصرعه بعملية قنص في موقع النشمة في منطقة الربوعة. كما أفاد المصدر، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحرقوا آلية عسكرية سعودية أخرى، قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وواصلت قوات الجيش واللجان الشعبية عملياتها النوعية، السبت، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته بينهم قيادات ميدانية، إثر قصف مدفعي مكثف استهدف تجمعات مشتركة، قبالة منفذ الخضراء بنجران.

واستمرت عمليات القصف المدفعي من قبل الجيش واللجان الشعبية، حيث تم قصف تجمعاً للمرتزقة في جبل الصم بالقرب من موقع صلة بنجران، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف موقع الشبكة العسكري في جيزان.

هذا وصد الجيش واللجان الشعبية، السبت، زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه مدينة ذباب ومنطقة كهبوب، بالقرب من باب المندب.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، وتدمير 8 آليات وطقمين عسكريين خلال التصدي لزحفهم باتجاه مدينة ذباب الساحلية جنوب غربي محافظة تعز، وشوهدت 8 سيارات تنقل القتلى والمصابين. كما قتل وأصيب عدد آخر من مرتزقة العدوان خلال صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

في السياق ذاته، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مدينة ذباب، وغارتين على منطقة كهبوب تزامناً مع انكسار زحف المرتزقة.

وفي غضون ذلك لقي القيادي لدى مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي عبدالله علي ردان مصرعه، السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة وقز بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

واستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، الخميس الماضي تجمعات للمرتزقة في صفر الحنايا في مديرية المتون، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف عقب العملية. كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة وقز بمديرية المصلوب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما حققت قوات الجيش واللجان الشعبية تقدماً ميدانياً جديدا في مواجهة مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة شبوة.

وأعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت، السبت، من تطهير منطقة طوال السادة بالكامل في مديرية عسيلان، بعد مواجهات عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح المصدر لـ "المسيرة نت" أن عملية التطهير استمرت وتمت السيطرة على عدد من التباب المجاورة لمنطقة طوال السادة، مشيراً إلى أن العملية شهدت مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة أيام من استعادة قوات الجيش واللجان الشعبية جبل الشبكة وموقع العلم وتبة الرملية ومحطة السليم في جبهة عسيلان بشبوة.

هذا وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، السبت، من إحراق شاحنة عسكرية تابعة لمرتزقة في صرواح.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت صباح السبت شاحنة عسكرية تابعة لمرتزقة ومنافقي العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي ربيعة في صرواح.

وأوضح المصدر أن الشاحنة تم استهدافها بصاروخ موجه ما أدى إلى إحراقها ومصرع من على متنها.

وكان لقي اثنان من منافقي العدوان مصرعهم الجمعة بنيران للجيش واللجان الشعبية في وادي ربيعة بمديرية صرواح.

إلى ذلك استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون بينهم نساء وأطفال، السبت، إثر غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية حوث في محافظة عمران.

وأفاد مصدر عسكري في عمران أن طيران العدوان شن استهدف منزلاً بمنطقة خيوان في مديرية حوث، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وكان استشهد عشرة مواطنين وجرح ستة آخرون، الجمعة، بغارات شنتها طيران العدوان على مديريتي الحيمة الداخلية وبني حشيش في محافظة صنعاء.