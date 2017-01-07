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رقم الخبر: 184401 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: رياضة  
إيران تعلن إستعدادها لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين

إيران تعلن إستعدادها لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين

أعلن رئيس لجنة الألعاب الأولمبية الإيرانية للمعاقين مسعود أشرفي إستعداد إيران لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين.

وخلال إجتماعه برئيس لجنة التزلج في إتحاد المعاقين الإيراني والرياضيتين الدوليتين؛ الهولندية ساندرا دتي تلر واليونانية كاترينا موغكو أشار أشرفي إلى أن نحو 20 ألف من المعاقين الإيرانيين يزاولون الرياضة في إيران.

لافتا الى أن التطوير الذي شهدته مراكز التزلج الخاصة بالمعاقين خلال السنتين الماضيتين قد حقق الإقبال الكبير الذي تحظى به رياضة التزلج في إيران.

وشدد على أن هناك العديد من العوائق أمام تطوير الرياضات الشتوية مشيرا إلى أن أهم هذه العوائق هي الفترة المحدودة لممارسة هذه الرياضات والمعدات الباهظة الثمن التي تتطلبها.

وأضاف أنه ورغم هذه العوائق والمشاكل إلا أن إتحاد التزلج الإيراني يقدم دعماً جيداً للرياضيين المعاقين وقد تمكن الرياضيون الإيرانيون المعاقون من تحقيق تقدم كبير بفضل هذا الدعم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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