وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطياً، و1699 موظفا ً في وزارة العدل، و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة. كما تم ايضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ (ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة).

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

تُتخذ هذه التدابير في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة. حيث زجت السلطات التركية منذ ذلك الحين بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.



