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رقم الخبر: 184399 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: محليات  
روسيا تقيم اجتماعا لدراسة الاتفاق النووي في الأمم المتحدة

روسيا تقيم اجتماعا لدراسة الاتفاق النووي في الأمم المتحدة

عشية الذكرى السنوية الاولى للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، تقيم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اجتماعا لدراسة مكاسب هذا الاتفاق.

وهذا الاجتماع يقام في منتصف الشهر الجاري تحت عنوان (سنة على تنفيذ خطة العمل المشترك، الانجازات وآفاق التنمية المستديمة) وذلك بالتعاون مع مركز دراسات الطاقة والامن الروسي.
وكتب مهدي سنائي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو الجمعة على قناته على تيليغرام انه في الاجتماع الذي سيعقد في احد مباني الأمم المتحدة، سيلقي كل من سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وكبير المفاوضين الروس، وانتون خلابكوف مدير مركز دراسات الطاقة والامن الروسي كلمة في الاجتماع.
وتضطلع روسيا بوصفها احد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الدولي والشريك في المحادثات النووية مع ايران والتي افضت الى توقيع الاتفاق النووي، بدور مهم في تطبيقه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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