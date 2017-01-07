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رقم الخبر: 184398 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
طلال سلمان: سنظل في صفوف المقاومة

طلال سلمان: سنظل في صفوف المقاومة

صرح رئيس تحرير صحيفة (السفير) اللبنانية طلال سلمان لقناة العالم بالقول: سنظل في صفوف المقاومة.. سلاحنا الأساسي هو القلم والفكرة.. وشرف الانتماء للمقاومة والوقوف في صفها من أبسط الواجبات الوطنية والقومية والإنسانية.

وقد توقفت صحيفة السفير عن الصدور مع بداية العام الجديد لأسباب تعود إلى مصاعب مالية تواجهها الصحيفة منذ مدة.
واختتمت الصحيفة التي تعتبر من الأبرز في لبنان والعالم العربي سجلاً حافلاً من الإعلام الحر يحتذى به في عالم الصحافة المكتوبة لم ينقطع لمدة ثلاثة وأربعين عاما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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