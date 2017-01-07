بغداد/نافع الكعبي – تدور معارك عنيفة بين القوات العراقية المشتركة، وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، شمال الموصل، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 15 عنصراً من التنظيم، بقصف جوي في الساحل الأيمن من المدينة. في وقت كشف قائد قوات مكافحة الإرهاب عن مقتل 2300 عنصر من داعش في المحورين الشمالي والشرقي من مدينة الموصل. في حين، أحكمت قوات الرد السريع السيطرة على مستشفيي السلام والشفاء وكلية الطب في الموصل. بينما حررت قوات مكافحة الإرهاب حيّ الغفران في الساحل الأيسر للمدينة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

وفي أول زيارة لمسؤول تركي، منذ عامين، وصل بغداد، السبت، وفد حكومي تركي رفيع، برئاسة رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، في زيارة أعلن عنها مسبقاً مكتب العبادي، لبحث ملفات، أبرزها التواجد العسكري التركي في بعشيقة شمال العراق وملف (حزب العمال الكردستاني) وتواجد عناصره في سنجار شمالي البلاد.

وقال مصدر في قيادة عمليات الجيش العراقي بالموصل، في تصريح صحافي، السبت: إن القطعات العراقية التي تمكّنت من اختراق منطقة شقق الحدباء شمال الموصل (الليلة الماضية)، اصطدمت بمقاومة عنيفة من تنظيم داعش.

وأكّد المصدر أن داعش باغت القوات المهاجمة بالانتحاريين، فضلاً عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها على المداخل الرئيسة، في منطقة شقق الحدباء.

وأشار إلى مشاركة الفرقتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وقوات حرس نينوى في المعارك، موضحاً أنّ تقدّم القوات العراقية في هذه المنطقة، تمّ من طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الليلة الماضية، عن مقتل 22 عنصراً من (داعش) بقصف لطائرات عراقية مُسيَّرة في الموصل، مؤكدة، في بيان، أنّ القصف تم بناءً على معلومات من جهاز الاستخبارات العراقي.

وقالت: إن القصف أسفر عن مقتل 7 عناصر من داعش بينهم القيادي عبدالله الجبوري، مسؤول الدفاع الجوي في منطقة وادي عكاب، مشيرة إلى مقتل 15 عنصراً آخرين من التنظيم، بقصف عراقي في منطقة الكورنيش، بالساحل الأيمن للموصل.

في سياق متصل، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد (داعش)، الجمعة، في بيان، عن تنفيذ 29 ضربة جوية ضد مواقع التنظيم في العراق وسورية، قائلاً: إن عدداً من الضربات الجوية استهدفت مباني ومخازن إمداد تابعة لداعش، فضلاً عن تدمير 24 طريقاً يستخدمها التنظيم الإرهابي في الموصل.

وعززت القوات العراقية مكاسبها في مواجهة (داعش) داخل مدينة الموصل، وذلك من خلال سيطرتها على مناطق جديدة في المحور الشرقي والشمالي من المدينة، بدعم جوي واسع من المقاتلات العراقية وطيران التحالف الدولي.

* قوات مكافحة الإرهاب تحرر حيّ الغفران في أيسر الموصل

وتزامناً مع ذلك، أعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى، السبت، عن تحرير حي الغفران في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الغفران شمال حي الوحدة.

واضاف يارالله ان تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

* برواري: 2300 عنصر من داعش قتلوا في المحورين الشمالي والشرقي من الموصل

من جانبه، كشف القائد في قوات مكافحة الإرهاب اللواء فاضل برواري، السبت، عن مقتل 2300 عنصر من تنظيم (داعش) بعملية إستعادة الموصل من المحورين الشمالي والشرقي فقط.

وقال برواري في تصريح لموقع (المونيتور) الأميركي وتابعته وسائل إعلام، إن 2300 عنصر من تنظيم داعش قُتلوا خلال عملية إستعادة مدينة الموصل من المحورين الشمالي والشرقي فقط، مبيناً أن الكثير من جثث مسلحي داعش ما زالت تحت الأنقاض في الأحياء المحررة.

وأضاف: إن أهالي الموصل يترددون بدفن جثث مسلحي داعش خشية تسجيل ملاحظة ضدّهم من القوّات الأمنية في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن قواته لا تمنع دفنها ولا تريد لها أن تبقى على وضعها الحالي.

* الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش شمال شرقي بعقوبة

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بأن مقاتلا من الحشد الشعبي استشهد وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تصديهم لهجوم شنه (داعش) على نقاط مرابطة أمنية شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن أحد مقاتلي الحشد الشعبي استشهد وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تصديهم لهجوم شنه تنظيم داعش على نقاط مرابطة أمنية في محيط منطقة إمام ويس، (63 كم شمال شرقي بعقوبة).

وأضاف: إن مقاتلي الحشد الشعبي أبدوا شجاعة وبسالة في مواجهة داعش ونجحوا في مطاردة فلوله لمسافات بعيدة رغم تضاريس الأرض المعقدة في إمام وبس، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة الأمنية.

* داعش يستهدف العائلات الهاربة من بطشه شرقي صلاح الدين

افاد مصدر امني في صلاح الدين، السبت، بأن ١٩ مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عوائل هاربة من مناطق سيطرة (داعش) شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة انفجرت قبل ظهر السبت، بمنطقة جبال حمرين باتجاه ناحية العلم شرق صلاح الدين لدى مرور عوائل فارة من سيطرة تنظيم داعش قادمة من قضاء الحويجة، (55 جنوب غربي كركوك)، مما أسفر عن إصابة ١٩مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العبوات الناسفة تنفجر بشكل دوري على المدنيين الذين يفرون يومياً من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي

* استشهاد وإصابة عراقيين بتفجير جنوبي بغداد

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن خمسة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بإنفجار عبوة ناسفة في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبي بمنطقة القرغول التابعة لناحية اليوسفية جنوبي بغداد، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة أربعة اخرين بجروح.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن عنصرا من الحشد العشائري قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في منطقة المشاهدة شمالي بغداد انفجرت، لدى مرور دورية للحشد العشائري، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة 3 آخرين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية توجهت الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحادث، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

* الموافقة على عودة مئات الأسر النازحة الى منازلها شمال شرق بعقوبة

أعلن عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، السبت، عن الموافقة على عودة 535 أسرة نازحة إلى منازلها في قرى محررة شمال شرق بعقوبة.

وقال الجبوري في حديث صحافي: إن اللجنة العليا المشرفة على ملف إعادة النازحين وافقت بشكل رسمي على عودة 535 اسرة نازحة إلى منازلها في عدة قرى محررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة)، بعد الإنتهاء من تدقيق ملفاتها من قبل لجنة مختصة في قيادة عمليات دجلة.

وأضاف الجبوري: إن عودة الأسر حددت بعد منتصف الشهر الجاري، لافتا إلى أن هناك وجبات أخرى من النازحين ستعود قريبا إلى مناطق أخرى في ديالى.

يذكر ان آلاف الأسر النازحة عادت إلى منازلها في المناطق المحررة خلال الأشهر الماضية ضمن خطة حكومية واسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

* العبادي يعلن التوصل إلى اتفاق مع تركيا لإخراج قواتها من العراق بعد تحرير الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوصل إلى اتفاق مع تركيا يقضي بانسحاب قواتها من بعشيقة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عراقية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للعراق تصدرتها مباحثات الحرب ضد داعش والتدخل العسكري التركي في العراق.

واستقبل العبادي نظيره التركي الذي زار بغداد، السبت، وبحسب المعلومات فإن برنامج زيارته يشمل عقد اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين العراق وتركيا، والبحث مع المسؤولين العراقيين في ملفات حزب العمال وداعش والمنظمات التابعة للداعية فتح الله غولن.

ومن بغداد انتقل يلدريم للقاء المسؤولين الكرد في أربيل.

واستبق يلدريم زيارته للعراق التي تستمر ليومين بالتعهد بسحب القوات التركية عقب استعادة الجيش العراقي السيطرة على مدينة الموصل مؤكداً حرص بلاده على أمن وسيادة العراق. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي تنظيم أو جماعة مسلحة تتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً للأعمال العدوانية تجاه دول الجوار.

ولفت العبادى إلى أن العراق يرفض استخدام أراضيه لشن اعتداءات على دول الجوار ومن بينها تركيا، مضيفاً: إن العراق لا يساند أية مجموعة تشن اعتداءات على تركيا، وأنقرة تتفهم هذا الأمر، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

وكانت بغداد طالبت أنقرة مراراً بسحب قواتها التي دخلت إلى بعشيقة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015 وعدّت ذلك انتهاكاً لسيادتها.



