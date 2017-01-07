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رقم الخبر: 184396 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
جعجع: زيارة الرئيس عون لطهران طبيعية.. ولا مانع من مساعدة ايران للبنان

جعجع: زيارة الرئيس عون لطهران طبيعية.. ولا مانع من مساعدة ايران للبنان

قال رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، السبت، إن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طهران طبيعية.

وأكد أنه إذا أرادت إيران تقديم مساعدات إلى لبنان فلا مانع، وأوضح: لسنا ضد أي مساعدة عسكرية فإن كنا نتلقى مساعدات من السعودية ودول الخليج (الفارسي) وفرنسا وأمريكا فلماذا نرفضها من إيران؟
كلام جعجع جاء في مقابلة مع صحيفة (القبس) الكويتية تنشر، الأحد، حيث قال: إن الخلاف الأساسي مع طهران هو دعمها حزبا من الأحزاب في لبنان على حساب المصلحة الوطنية، حسب تعبيره.
وعن الرسالة التي يوجهها الى الخليجيين والكويتيين، قال جعجع: بوجود الحكومة الحالية والنوايا السياسية التي أعلنتها، وحزب الله جزء منها، وبوجود رئيس جمهورية جديد أعطى إشارة قوية وهي أن أولى زيارة خارجية يقوم بها الى السعودية، يمكنهم أن يكونوا مطمئنين، وأملي كبير جدا أن يتخذ قراراً بعد زيارة الرئيس عون بالسماح للمواطنين الخليجيين بالعودة الى لبنان.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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